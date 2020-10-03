Президент України Володимир Зеленський пообіцяв до кінця року добудувати зруйнований міст через річку Прут у Чернівецькій області.

Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в рамках робочої поїздки на Буковину.

Йдеться про міст через річку Прут у селі Маршинці Новоселицького районув.

Зеленський вже назвав його “міст Софія” – на честь української співачки Софії Ротару. При цьому глава держави запевнив, що свою назву мосту “дадуть місцеві жителі”.

“Залишається ще один міст, про який нам стільки говорили, але він будується. Як ми і обіцяли, десь на початку грудня завершуємо цей міст, назву якому дадуть, я впевнений, місцеві жителі. Ми його називаємо для себе “міст Софія”, тому що в тій місцевості народилася Софія Ротару”, – зазначив Зеленський.

Як поінформували в пресслужбі Офісу президента, міст у селі Маршинці розташований на автомобільній дорозі Т-26-06 /Н-03/. Він з’єднає Новоселицький і Герцаївський райони Чернівецької області. Проєкт будівництва передбачає влаштування мостового переходу завдовжки 323,6 погонних метра з комплексом берегоукріплювальних споруд і підходами до нього. Протяжність – 1,8 км.

ДОВІДКА. Софія Ротару – українська естрадна співачка, народна артистка України. Народилася в селі Маршинці Чернівецької області. Відома завдяки виконанню таких пісень, як “Червона рута”, “Намалюй мені ніч”, “О, Сизокрилий птах” і багатьох інших. У результаті співпраці із відомим українським композитором Володимиром Івасюком був створений цикл пісень, заснований на фольклорному матеріалі.

У репертуарі Ротару також багато пісень російською мовою. Останнім часом співачка активно виступала в Росії.