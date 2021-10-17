На честь відомої диригентки з України Оксани Линів створили ляльку Barbie.

Про це повідомила диригентка Оксана Линів у Facebook.

Українська диригентка похвалилася, що Barbie-диригентку було створено на її честь ексклюзивно для виставки в Одесі під назвою “Мрійники та винахідники”.

Диригентка Оксана Линів очолить один із провідних театрів Італії – Муніципальний театр у Болоньї. Уродженка Львова, Линів стала першою жінкою за всю історію існування театру, заснованого у 1763 році, яка була запрошена на цю високу та відповідальну посаду.

“Це безпрецедентний приклад зламу як гендерних стереотипів у класичному консервативному музичному середовищі, так і визнання українських митців на світовому рівні”, – наголосили в посольстві України в Італії.

Також, минулого року Оксана Линів стала першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу у німецькому Байройті за 145 років його існування.

“Barbie: Мрійники та винахідники” – проєкт, в якому у вигляді ляльок Барбі та Кена були зображені відомі українці.

Над проєктом працювали 30 українських майстрів, які створили понад 50 ляльок. Серед зображених українців були Олег Винник, ONUKA, Микола Гоголь, Ілля Мечніков, Іван Марчук, Сергій Корольов, Сергій Жадан тощо.