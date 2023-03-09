Вчені виявили сполуки антимікробного препарату, які вбивають шкідливі гриби в рослинах і людині. На честь бойових навичок актора Кіану Рівза антимікробні препарати назвали "кеануміцинами".

Про це повідомило The Washington Post.

У журналі Американського хімічного товариства виклали дослідження, де вказали, що кеануміцини A, B і C виробляються з псевдомонад, бактерій, які зазвичай зустрічаються в ґрунті та воді. Сполуки виявилися корисними для знищення інфекцій, зокрема з Candida albicans, грибком, який може викликати дріжджові інфекції у людей.

За словами вчених, кеануміцин можна використовувати в медицині. Себастьян Гетце, співавтор німецького дослідження, казав, що нині спостерігається антибіотична криза. Центр з контролю та профілактики захворювань США зазначив, що грибки можуть стати стійкими до протигрибкових препаратів, які часто використовуються. Це змушує медичних працівників шукати нові засоби для боротьби із ними.

“На цю мить існує багато бактерій, особливо в лікарнях, які, в основному, стійкі до різних антибіотиків, і те саме стосується грибків. На цей час розробляється не так багато нових антибіотиків, і те саме стосується протигрибкових засобів”, – сказав Себастьян Гетце.

Кеануміцини борються з Botrytis cinerea, грибком, який утворює цвіль на рослинах і понад 200 видах харчових продуктів, зокрема винограді і полуниці. Цей вид грибка завдає шкоди посівам. Згідно з дослідженням Food Quality and Safety у 2018 році, Botrytis cinerea спричиняє щорічні економічні втрати понад 10 мільярдів доларів у всьому світі.

На думку дослідників, антимікробні препарати, названі на честь Рівза, можуть замінити хімічні пестициди, оскільки нешкідливі для рослин і людей.

Як придумали назвати препарат на честь Кіану Рівза

Вчені були вражені тим, як препарат ефективно вбиває деякі грибки.

“Ми були просто вражені високою активністю, – сказав Гетце. – Ось чому ми сказали: “Так, це схоже на вбивцю, вбивцю чи щось таке, що дуже ефективно вбиває пару різних грибків”.

Минулого літа німецький вчений разом із колегами обмірковували, як назвати препарат. Відтак розмова перейшла на тему кіно, де почали обговорювали своє захоплення “Джоном Віком 4”. Тоді Гетце й спала на думку ідея наукового вшанування Рівза, бо його персонажі мають досвід протистояти наполегливим ворогам.

Зазвичай, сполуки називають на честь виду, з якого їх виділили, але Гетце вважає цей метод застарілим. За його словами, кеануміцини – це перші з відомих йому сполук, названих на честь актора. Якщо прогнози дослідника справдяться, то кеануміцини зможуть знищити організми, шкідливіші за будь-яких ворогів, з якими Рівз бореться у своїх ролях.

“Я маю на увазі, що я не бачив “Джона Віка 4″, але я чув, що він збирається вбити багато людей, – сказав Гетце. – Якщо порахувати, то в одній хворій людині, мабуть, більше грибкових клітин”.

Під час сесії запитань і відповідей на Reddit Кіану Рівз поділився своєю вдячністю за визнання.

“Вони повинні були назвати це Джон Вік… Але це дуже круто… і сюрреалістично для мене, – написав Рівз. – Але дякую, вчені! Успіхів і дякуємо за допомогу”.