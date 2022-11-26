Під час акційних пропозицій на "чорну п'ятницю" у США онлайн-покупці витратили 9,12 мільярда доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що витрати в інтернеті збільшилися на 2,3% згідно з даними Adobe Analytics. Споживачі чекають знижок саме до “традиційних” днів великих покупок, не зважаючи на те, що акції починаються ще в жовтні.

Ймовірно, понеділок знову стане найбільшим днем онлайн-покупок в сезоні та принесе 11,2 мільярда доларів США.

Зауважимо, що Adobe Analytics вимірює електронну комерцію шляхом аналізу транзакцій на вебсайтах. Аналітики мають доступ до даних про покупки у 85% зі 100 найкращих інтернет-магазинів у Сполучених Штатах.