Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що витрати в інтернеті збільшилися на 2,3% згідно з даними Adobe Analytics. Споживачі чекають знижок саме до “традиційних” днів великих покупок, не зважаючи на те, що акції починаються ще в жовтні.
Ймовірно, понеділок знову стане найбільшим днем онлайн-покупок в сезоні та принесе 11,2 мільярда доларів США.
Зауважимо, що Adobe Analytics вимірює електронну комерцію шляхом аналізу транзакцій на вебсайтах. Аналітики мають доступ до даних про покупки у 85% зі 100 найкращих інтернет-магазинів у Сполучених Штатах.
- За дев’ять місяців Росія витратила на війну чверть свого річного бюджету – $82 млрд. У 2023 році РФ може не потягнути таких витрат.
- 24 листопада у Страсбурзі парламент Європейського Союзу ухвалив резолюцію щодо правової ситуації в РБ. Євродепутати закликали Єврокомісію та країни, що входять до ЄС, доопрацювати правовий механізм, який дозволить конфіскувати заморожені ЄС активи, зокрема й активи Олександра Лукашенка, його родини та найближчого оточення.