На чотири дні пізніше кліматичної норми, але до Києва все ж таки прийшла метеорологічна зима.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Кліматологи обсерваторії проаналізували, що стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся в останній день осені – 30 листопада.

“Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла майже в строк, на 4 дні пізніше кліматичної норми. 30 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -1,0 °С і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі”, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році.