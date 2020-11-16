Про це повідомляє громадянська мережа “Опора”.
Підроблені бюлетені виявили члени комісій при підрахунку голосів на вечірньому засіданні. На бюлетенях були друку ДВК і позначення в клітці у кандидата від “Європейської Солідарності” Олександра Туренко.
Також наголошується, що є ймовірність підробки самої друку ДВК.
Нагадаємо, відповідно до частини 2 статті 158-3 Кримінального кодексу України підробка або незаконне виготовлення виборчої документації і тому подібне караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
- Правоохоронці затримали порушника за організацію “каруселі” під час другого туру виборів в Українці. Затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.