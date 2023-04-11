Про це повідомляє CNN.
За даними місцевого відділення Геофізичної служби Російської академії наук (РАН), вранці 11 квітня у Камчатському регіоні Росії сталося виверження вулкана Шивелуч, який викинув попіл на висоту до 20 кілометрів над рівнем моря.
Перші повідомлення про сейсмічну активність надійшли близько 12:54 за місцевим часом у вівторок, повідомила Геофізична служба в Telegram, додавши, що вулкан все ще вивергався майже через 15 годин.
На відео, опублікованому в соціальних мережах з регіону, видно велику хмару попелу в небі та попіл, який вкриває дороги та автомобілі в місті Усть-Камчатський, приблизно за 90 кілометрів від вулкана.
Згідно із супутниковими даними, розмір хмари шлейфа становить 400 на 250 кілометрів і поширився на захід і південь від вулкана, повідомили у Геофізичній службі.
Інститут вулканології і сейсмології Далекосхідного відділення РАН заявив, що для авіації присвоєно «червоне» позначення небезпеки, найвищий рівень, і існує ризик блокування розпеченими потоками лави доріг, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.
“Потоки розплавленої лави можуть подолати до 20 кілометрів і перекрити трасу Петропавловськ-Камчатський – Усть-Камчатський”, – повідомили в інституті.
- У грудні на острові Ява (Індонезія) почалося виверження вулкана Семеру. У зв’язку з чим місцева влада оголосила найвищий рівень небезпеки для регіону та евакуювала близько 2000 мешканців сіл, розташованих у зоні потенційного ураження.