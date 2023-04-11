Вранці 11 квітня на Камчатці відбулось виверження вулкана Шивелуч, який викинув попіл на висоту до 20 кілометрів над рівнем моря.

Про це повідомляє CNN.

За даними місцевого відділення Геофізичної служби Російської академії наук (РАН), вранці 11 квітня у Камчатському регіоні Росії сталося виверження вулкана Шивелуч, який викинув попіл на висоту до 20 кілометрів над рівнем моря.

Перші повідомлення про сейсмічну активність надійшли близько 12:54 за місцевим часом у вівторок, повідомила Геофізична служба в Telegram, додавши, що вулкан все ще вивергався майже через 15 годин.

На відео, опублікованому в соціальних мережах з регіону, видно велику хмару попелу в небі та попіл, який вкриває дороги та автомобілі в місті Усть-Камчатський, приблизно за 90 кілометрів від вулкана.

Згідно із супутниковими даними, розмір хмари шлейфа становить 400 на 250 кілометрів і поширився на захід і південь від вулкана, повідомили у Геофізичній службі.

Інститут вулканології і сейсмології Далекосхідного відділення РАН заявив, що для авіації присвоєно «червоне» позначення небезпеки, найвищий рівень, і існує ризик блокування розпеченими потоками лави доріг, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

“Потоки розплавленої лави можуть подолати до 20 кілометрів і перекрити трасу Петропавловськ-Камчатський – Усть-Камчатський”, – повідомили в інституті.