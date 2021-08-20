Групу активістів, що прямувала на саміт з питань біженців до WorldPride House, зупинили на дансько-шведському кордоні.

Про це у коментарі #Буквам повідомив громадський діяч, ЛГБТ-активіст, лідер першої ЛГБТ-організації українців в США Богдан Глоба, який був свідком цих подій.

У п’ятницю, 20 серпня, у шведському місті Мальме відбувся саміт з питань біженців, кордонів та імміграції, організований World Pride Copenhagen 2021 спільно з Human Rights Watch, Amnesty International та іншими організаціями.

На кордоні між Данією та Швецією групу активістів, що прямувала на саміт автобусом, було зупинено шведськими прикордонниками. Загалом було три автобуси з понад 100 осіб, однак прикордонники зупинили лише останній. Причиною стали проблеми з документами двох пасажирів автобуса.

“Наш автобус вирішили перевірити, забрали двох хлопців з групи (вони замість паспортів мали лише ID картки), а нас депортували за хвіртку швецького кордону. А тепер вдумайтесь: активістів, які їхали на форум по імміграції і біженству — депортували”, — обурився Глоба.

Активіст зазначив, що ці двоє осіб забули закордонні паспорти в готелі. За його словами, прикордонники прискіпливо ставилися до них.

“У пасажирів були лише німецькі ID-картки. Наскільки я зрозумів, як біженців. Я не знаю, яке в них оригінальне громадянство. Ну і власне, оскільки вони не громадяни ЄС, то до них досить прискіпливо ставилися”, — розповів Глоба.

Через цей інцидент було затримано всю групу з 16 осіб, до якої входив Глоба. Вони залишилися чекати разом із громадянами, яких зупинили шведські прикордонники. Ситуацію було розв’язано.