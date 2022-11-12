Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що на цей час звершити повномасштабну російсько-українську війну дипломатичним шляхом неможливо.

Про це він заявив під час пресконференції у Лейпцигу, повідомляє RND.

За словами Шольца, перемовини між Києвом та Москвою поки що неможливі, адже дії резидента РФ Володимира Путіна перешкоджають зближенню сторін.

“Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і щоб мир став можливим. Але у цій убивчій війні, яку ми зараз переживаємо, воєнні дії Путіна перешкоджають усьому, що раніше наближало перемовини”, — наголосив німецький канцлер.

Окрім цього Олаф Шольц заявив, що проти того, аби війна завершилась на умовах Росії. За його словами, РФ повинна зрозуміти, що “диктаторський мир” ні до чого не призведе.

“Не можна просто провести фломастером по мапі місцевості і сказати, що це тепер моє. Тож диктаторського миру не буде, має бути інше розуміння”, — додав він.

Як наголосив Шольц, він, разом з багатьма іншими, “невпинно працює” над тим, аби Кремль зрозумів це як основу для успішних мирних перемовин.