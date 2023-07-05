Фахівці ISW вважають, що на даний час війська РФ навряд чи наважаться спричинити радіаційний інцидент на окупованій ними Запорізькій АЕС. Водночас вони можуть створювати умови для можливої фальшивої атаки, аби звинуватити ЗСУ.

Джерело: Інститут вивчення війни

4 липня російські та українські офіційні особи загострили свою риторику навколо ситуації на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), але Росія, ймовірно, зосереджена на звинуваченнях України в безвідповідальних діях навколо ЗАЕС, включаючи створення умов для можливої ​​фальшивої атаки.

На даний час Росія навряд чи спричинить радіаційний інцидент на ЗАЕС.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські офіційні особи почали підготовку до потенційної російської провокації на ЗАЕС “найближчим часом” і попередив, що російські сили розмістили предмети, “схожі на вибухові пристрої” на зовнішніх дахах третього та четвертого блоків ЗАЕС, щоб згодом звинуватити Україну в обстрілі.

Цю заяву повторив президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні 4 липня, а інші українські військові джерела попередили про можливі російські провокації на ЗАЕС.

Водночас фахівці наголосили, що вкрай малоймовірно, що обмежений російський саботаж на ЗАЕС, у якому РФ сподівається звинуватити Україну, призведе до масштабного радіаційного інциденту.

Експерти нагадали, що реактори ЗАЕС були сконструйовані таким чином, щоб витримувати значні пошкодження.

Українські військові джерела повторили цю оцінку та зазначили, що навіть якщо ймовірні вибухові пристрої здетонують, пошкодження не зашкодять реактору, а радше створять помилкове враження, що українські сили обстріляли реактори.

“Раніше ISW оцінювало, що такі провокаційні заяви Росії та навіть можливість відчутної провокації на АЕС, ймовірно, є частиною російської широкомасштабної інформаційної операції, спрямованої на звинувачення України в безвідповідальності на ЗАЕС перед майбутнім самітом НАТО та переконання українських сил відмовитись від деокупації частини Запорізької області”, – резюмували фахівці.