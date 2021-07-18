На ДБР подали в суд через відмову внести до реєстру відомості у справі «вагнерівців»

Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на Державне бюро розслідувань (ДБР) через відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву про вчинення злочину за статтею 111 “Державна зрада” щодо зриву спецоперації із затримання “вагнерівців”.

Про це повідомили у Facebook громадського об’єднання.

Зазначається, що “вагнерівці” були свідками та учасниками збиття пасажирського лайнеру MH17 в небі над Донбасом. Однак їхньому затриманню завадив витік інформації з Офісу президента.

Рух опору капітуляції наголошує, що українські журналісти публікували докази причетності “вагнерівців” до збиття літака. Яніна Соколова на своєму YouTube-каналі публікувала аудіозаписи вербування “вагнерівців” та їхніх переговорів.

Водночас народний депутат Володимир Ар’єв публікував фото їхніх особистих документів та накази “міністра оборони ДНР” про нагородження декого з них і “бойові характеристики”.

“Влітку 2020 року українські спецслужби, спільно зі стратегічними партнерами, проводили операцію із затримання 33 членів ПВК “Вагнер”. Але через витік інформації з Офісу Президента, операцію було зірвано. 24 червня 2021 року президент Зеленський визнав, що операція дійсно була. А те, що її в останній момент зірвали, назвав “проявом суб’єктності”, – йдеться у заяві.

У громадському об’єднанні заявляють, що причетні до витоку інформації вчинили злочин за статтею 111 “Державна зрада”. Тому 28 червня Рух опору капітуляції разом з іншими активістами влаштували акцію під ОПУ.

6 липня активісти подали заяву про вчинення злочину до Державного бюро розслідувань. Однак ДБР почало зволікати із відповіддю, а 13 липня вручило їм ксерокопію “відписки” замість відповіді. Вже наступного дня активісти подали до суду скаргу про бездіяльність ДБР.

“Засідання суду за нашою скаргою – 20 липня, 11:30, Шевченківський районний суд(вул. Дегтярівська, 31А). Приходьте”, – додають активісти.