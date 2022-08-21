До Харкова скасовано всі приміські та регіональні рейси на День незалежності. Водночас у Києві заборонили проведення будь-яких масових заходів.

Про це повідомила “Укрзалізниця“.

Компанія закликала відмовитися від поїздок до Харківської області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня з міркувань безпеки. Регіон будуть забезпечувати лише критично необхідними перевезення поїздами далекого сполучення.

У Харківській області посилять комендантську годину. Зокрема підвищать комплекс заходів безпеки через загрозу посилення провокацій. Їх спрямують на підвищення обороноздатності.

“У Харкові та Харківській області, які постійно обстрілюються Росією, є загроза посилення провокацій. І останній тиждень посилених обстрілів про це свідчить. Ми не повинні давати ворогові шансів на жодні провокації, тому голова ОВА ввів посилення та збільшення тривалості комендантської години”, — написала пресслужба ОВА, зазначило місцеве видання “Об’єктив“.

У Києві не будуть проходити заходи з 22 по 25 серпня. На День Незалежності заборонено проведення заходів через можливі загрози нанесення військовими РФ ракетно-бомбових ударів.

“З 22 по 25 серпня заборонено проведення масових заходів, мирних зібрань, мітингів та інших заходів, пов’язаних з великим скупченням людей”, – йдеться в розпорядженні начальника Київської міської Військової адміністрації генерал-майор Миколи Жирнова.