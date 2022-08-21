Про це повідомила “Укрзалізниця“.
Компанія закликала відмовитися від поїздок до Харківської області з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня з міркувань безпеки. Регіон будуть забезпечувати лише критично необхідними перевезення поїздами далекого сполучення.
У Харківській області посилять комендантську годину. Зокрема підвищать комплекс заходів безпеки через загрозу посилення провокацій. Їх спрямують на підвищення обороноздатності.
“У Харкові та Харківській області, які постійно обстрілюються Росією, є загроза посилення провокацій. І останній тиждень посилених обстрілів про це свідчить. Ми не повинні давати ворогові шансів на жодні провокації, тому голова ОВА ввів посилення та збільшення тривалості комендантської години”, — написала пресслужба ОВА, зазначило місцеве видання “Об’єктив“.
У Києві не будуть проходити заходи з 22 по 25 серпня. На День Незалежності заборонено проведення заходів через можливі загрози нанесення військовими РФ ракетно-бомбових ударів.
“З 22 по 25 серпня заборонено проведення масових заходів, мирних зібрань, мітингів та інших заходів, пов’язаних з великим скупченням людей”, – йдеться в розпорядженні начальника Київської міської Військової адміністрації генерал-майор Миколи Жирнова.
- Росія після вторгнення 24 лютого збиралася провести воєнний парад у центрі Києва. Минуло пів року з дня вторгнення – і на Хрещатику дійсно російська техніка. Але є нюанс: вона знищена Збройними силами України.