Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
У повідомленні зазначається, що для проведення “судилища” в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії.
Загарбники на сцені філармонії монтують залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Окрім того, зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням.
У розвідці зауважили, що для того, щоб додати вигляд “легітимності” цій акції, окупанти готують спеціально навчених “свідків” та завозять представників пропагандистських російських “ЗМІ”.
“За одним із можливих сценаріїв окупантів, вони можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В разі реалізації такого сценарію, загарбники спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну”, – розповіли у ГУР МО України.
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