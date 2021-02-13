14-15 лютого президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою здійснить офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Володимир Зеленський проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

“Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.”, – йдеться у повідомленні.

Олена Зеленська зустрінеться з міністром культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам’яток Абу-Дабі.

5 січня 2020 року ЗМІ опублікували фото, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ пресслужба українського лідера заявила, що Зеленський найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся Президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень.

Наприкінці січня стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку за чиїсь приватні кошти. Чиї саме було невідомо.

За 3 місяці після поїздки в ОПУ повідомили, що подорож оплатили дружина президента Олена Зеленська та султанат Оману.