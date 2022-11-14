Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Президент України повідомив, що на деокупованій Херсонщині зараз здійснюється затримання російських солдатів і найманців, які були кинуті командуванням і побратимами на цій території. Також здійснюється активне знешкодження диверсантів.

Володимир Зеленський констатував: на деокупованій Херсонщині знаходять сліди російських звірств щодо українців, як цивільних, так і військових.

“Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія залишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти”, – зазначив Зеленський.

Президент переконаний: Україна знайде та покарає кожного убивцю.

Також Зеленський повідомив, що на Херсонщині працюють над забезпеченням стабілізації та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах, починається відновлення роботи органів влади, поліції та деяких приватних компаній.

“Повертаємо зв’язок, інтернет, телебачення. Робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості для постачання електрики й води. Повернемо транспортне сполучення й пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину”, – розповів президент.

11 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста. Попри те, що Херсон досі не зачищено від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.