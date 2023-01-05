На звільнених від російських загарбників територіях Донецької області продовжують відновлювати інфраструктуру, відтак у Святогірську стала доступною послуга бездротового мобільного інтернету 4G.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними відомства, у місті Лиман й на території Святогірської територіальної громади відновлено покриття мобільного оператора Vodafone. Крім того, у Святогірську стала доступною послуга бездротового мобільного інтернету 4G. Спеціалісти відновлюють мережу провідного інтернету в селі Хрестище.

Крім того, у Святогірську по вулиці Івана Мазепи, 44 й у Лимані по вул. І. Лейка, 3 встановлено та вже працюють банкомати. Також у місті Лиман поновлено роботу відділення Ощадбанку.

Також повністю відновлено електропостачання у селах Хрестище, Микільське, Глибока Макатиха, Маяки, Сидорове та Пришиб. Завершуються такі роботи у місті Святогірськ і селі Тетянівка. Зусиллями фахівців електромережі цих населених пунктів вже відремонтовано на 90%.

У Мінреінтеграції зазначили, що в області поступово відновлюється робота магазинів. Загалом у Лиманській громаді наразі працюють 30 закладів роздрібної торгівлі, зокрема 22 торгові точки у місті Лиман і ще 8 – у сільській місцевості. По селах і районах міста, де немає магазинів, здійснюється виїзна торгівля.

Зокрема, у межах підготовки до зимового періоду у Святогірській громаді розгорнуто 5 пунктів незламності. Функціонують вони у Святогірську на вул. Молодіжній, вул. Івана Мазепи і вул. Кільцевій. А також – у селах Хрестище на вул. Ясна та Маяки на вул. Гагаріна.

Щодо транспортного сполучення у Донецькій області, то запущено автобусні маршрути Краматорськ – Слов’янськ – Лиман. Поновлено рух транспорту за маршрутом Лиман (АС) – “Зелений Клин”. Незабаром планується відновити ще 4 місцевих транспортних сполучення.

“З початку деокупаційних заходів силами піротехніків ДСНС і Нацполіції обстежено територію загальною площею понад 1 тисяча гектарів і вилучено 16 682 вибухонебезпечних предмети”, – підсумували у Мінреінтеграції.