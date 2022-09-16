Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що на території Харківської області, яку нещодавно було звільнено від російських окупантів, виявлено 10 катівень.

Про це він заявив під час брифінгу.

За словами Клименка, за час окупації російські армійці скоїли низку воєнних злочинів проти мирного населення.

“На сьогоднішній день можу говорити про наявність як мінімум 10 катівень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катівні – у Балаклії, перша знаходилася на території відділку поліції. Це напівпідвальне приміщення ізолятора тимчасового тримання, де в камерах перебувало близько 40 осіб. Термін перебування в цих камерах – від семи до 48 днів”, – сказав Клименко.

За його словами, одну з камер окупанти призначили для жінок. Загалом там утримували вісім осіб. У камері не було жодних санітарно-гігієнічних умов, у туалет жінок виводили двічі на день на вулицю.

У цій катівні було зосереджено декілька підрозділів росіян, серед яких – ОМОН з міста Тольятті, ФСБ, армійці так званої “ЛНР” та представники Росгвардії.

Другу катівню окупанти облаштували у друкарні Балаклії. За словами очільника Нацполіції, вона була більш жорсткою.

“Її українці боялися ще більше. Туди привезли пластикові бокси з будівлі Балаклійського суду і в них тримали людей. Їх катували струмом, знайдено також молотки й зашморги”, – розповів голова Нацполіції.

Ще шість катівень поліціянти виявили в Ізюмі. Їх облаштували у ЦНАПі, будівлях СБУ, прокуратури та поліції. На даний час правоохоронці там документують докази воєнних злочинів росіян.

По одній катівні було виявлено у Вовчанську та в селі Гракове.