Правоохоронці вилучили майже 700 російських шкільних підручників зі школи смт Борова, нещодавно звільненому від російської окупації.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, під час огляду слідчі знайшли та вилучили у школі смт Борова шкільні підручники для 1 – 11 класів російського виробництва. Їх було близько 700.

Болвінов додав, що ці книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів.

“Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 ККУ – дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти – караються виправними роботами до двох років або арештом до шести місяців, або позбавленням волі до трьох років”, – написав Сергій Болвінов.

Він додав, що усіх колаборантів буде встановлено, і вони відповідатимуть перед законом.