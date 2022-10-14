Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
За його словами, під час огляду слідчі знайшли та вилучили у школі смт Борова шкільні підручники для 1 – 11 класів російського виробництва. Їх було близько 700.
Болвінов додав, що ці книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів.
“Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 ККУ – дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти – караються виправними роботами до двох років або арештом до шести місяців, або позбавленням волі до трьох років”, – написав Сергій Болвінов.
Він додав, що усіх колаборантів буде встановлено, і вони відповідатимуть перед законом.
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