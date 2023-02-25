У Харківській області на звільнених від російських загарбників територіях енергетики відновили електропостачання у 383 населених пунктах.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом для потреб енергетичного сектору Харківщини передано понад 162 тонни енергообладнання від міжнародних партнерів.

За даними Мінреінтеграції, у Харківській області газопостачання подається до 125 населених пунктів, що становить близько 50% від загальної кількості газових мереж, які потребують відновлення.

Крім того, мобільним зв’язком й інтернетом забезпечені мешканці 289 звільнених від ворога населених пунктів Харківської області.

Щодо охорони здоров’я, то зараз на деокупованих територіях відновлено роботу 133 медичних закладів області. Всі вони працюють у штатному режимі з 08:00 до 15:00.

“Роботою гуманітарного штабу охоплено більш як 183 тисячі осіб – це 100% від загальної кількості мешканців Харківської, які залишилися на звільнених територіях”, – зазначили у відомстві.

А також додали, що місцеві мешканці отримали понад 1 тисячу тонн харчових продуктів, близько 51 тонни продуктових наборів, 117 тисяч гігієнічних наборів та іншу гуманітарну допомогу.