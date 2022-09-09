На звільнених від російських окупантів територіях Харківської області відновлюється робота поліції та інших служб, зокрема найближчим часом розпочнеться підготовка до опалювального сезону.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“На деокупованих територіях у нас попереду дуже багато роботи. Зараз ще триває зачистка, у визволені населені пункти повертається поліція та інші служби, відновлюється робота органів державної влади, надається допомога населенню. Ми будемо оцінювати стан критичної інфраструктури, адже маємо підготувати ці населені пункти до опалювального зимового сезону”, – заявив Олег Синєгубов.

Крім того, він зазначив, що в останні дні російські армійці збільшили інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення. Саме тому голова Харківської ОВА закликав всіх бути обережними й не нехтувати правилами безпеки.

“Активізація окупантів пов’язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області. Ми дійсно маємо значні успіхи на Балаклійському напрямку”, – наголосив Олег Синєгубов.

Варто зазначити, що Збройні сили України внаслідок активних дій звільнили понад 20 населених пунктів. Українським захисникам вдалося вклинитися в оборону противника у Харківській області.