На деокупованій території Херсонської області прокурори виявили тіла ще трьох цивільних, які загинули внаслідок російської військової агресії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За попередніми даними, загиблі — місцеві мешканці. Зазначається, що двоє з них загинули внаслідок обстрілу ворожими військами населеного пункту. Натомість на тілі третього зафіксовано сліди насильницької смерті.

Наразі тіла направили для проведення судово-медичної експертизи: “Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину”, — додали у повідомленні.

Відтак триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.