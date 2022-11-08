Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За попередніми даними, загиблі — місцеві мешканці. Зазначається, що двоє з них загинули внаслідок обстрілу ворожими військами населеного пункту. Натомість на тілі третього зафіксовано сліди насильницької смерті.
Наразі тіла направили для проведення судово-медичної експертизи: “Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину”, — додали у повідомленні.
Відтак триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.
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