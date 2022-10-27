На деокупованих територіях України, зокрема у Херсонській і Донецькій областях, розпочали свою роботу спеціальні поліційні групи з фіксації сексуальних злочинів росіян в Україні.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на слова заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко.

“Для виявлення, фіксації й розслідування саме цих сексуальних злочинів щодо мирного населення на деокупованих територіях запущено роботу спеціалізованих поліційних груп. Вони вже працюють на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької та Херсонської областей”, – сказала вона.

За її словами, це фактично області, де були активні бойові дії, де була тимчасова окупація, і де могли бути вчинені такі злочини. Поліціянти виїжджають і відпрацьовують населений пункт один за одним, запитують у місцевого населення, чи їм відомо про такі факти, збирають доказову базу, документують це і розслідують.

До груп входять фахівці різного роду, зокрема — поліціянти, які раніше працювали над виявленням і документуванням домашнього насильства, ювенальні поліціянти, слідчі, прокурори, і обов’язково — психологи.

Вони працюють після деокупації упродовж 2-3 місяців, зокрема, співпрацюють з прокуратурою для того, щоби повний пакет документів було зібрано за тим чи іншим фактом, а потім працюють з тим матеріалом, який зібрали.

Заступниця глави МВС поінформувала, що виявити факти сексуальних злочинів — дуже складно, бо вони є латентними. За її словами, наразі є розуміння того, що постраждалі не завжди готові про це говорити.