Український нардеп Андрій Деркач, якого звинувачують у допомозі Кремлю у втручанні в вибори в США 2020 року, мав команду лобістів у Вашингтоні.

Про це повідомило видання Politico.

За інформацією видання, у квітні цього року український парламентарій Андрій Деркач найняв колишнього українського парламентарія Андрія Артеменка і ще одного чоловіка на ім’я Набіль Бадер, аби ті представляли його в Вашингтоні.

У серпні, за 4 місяці після того, як він найняв лобістів, Управління директора національної розвідки опублікувало заяву, в якому вказувалося на діяльність Деркача як частину зусиль російського уряду спрямованих проти кандидатури Байдена.

15 серпня підрозділ Міністерства юстиції, відповідальний за нагляд за іноземним лобіюванням, отримало повідомлення про те, що Артеменко і Бадер більше не уявляють Деркача. Лист Бадера Деркачу про припинення роботи їх фірми на парламентарія датовано 28 липня.

Артеменко підтвердив Politico, що більше не представляє Деркача.

“Ми припинили відносини з паном Деркачем 31 липня 2020 року відповідно до умов нашої угоди. Той факт, що ми зареєструвалися відповідно до Закону про реєстрацію іноземних агентів, ясно вказує на те, що ми не мали наміру діяти будь-яким підпільним чи іншим чином незаконний спосіб. Ми повністю співпрацюємо з правоохоронними органами США і не будемо робити додаткових коментарів”, — написав він.

Деркач не відповів на прохання видання прокоментувати ситуацію.

“Плівки Деркача”

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що аудіоматеріали з “компроматом” на нього сфабриковані, операція має російське коріння. Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з цим.

Підозрюваний у корупції прокурор Костянтин Кулик, котрий не так давно був звільнений із органів прокуратури, розповів, як створювалися “плівки Деркача”.

Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз’єднати наші країни.

В червні Андрій Деркач оприлюднив нові записи, на яких Порошенко нібито подякував віцепрем’єру США Джо Байдену, що той підключив ЦРУ і поговорив з ФБР, щоб ті не звертали уваги на заяви українського нардепа Олександра Онищенка.

В серпні директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія робить зусилля задля того, щоб зменшити шанси демократа Джо Байдена на майбутніх виборах президента. В цьому ключі голова контррозвідки нагадав про оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена.