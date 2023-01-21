У Київській області внаслідок підйому води на Десні, який спричинений затором криги, підтоплено близько 20 будинків.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА у Telegram.

20 січня ДСНС Київської області отримала інформацію про утворення льодового затору на річці Десна поблизу села Зазим’я Броварського району.

Внаслідок чого спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни. Крім того, рятувальники зафіксували підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах.

За словами пресслужби КОВА, для ліквідації затору розгорнуто штаб та проводиться моніторинг акваторії Десни.

У повідомленні нагадали, що в ніч з 20 на 21 січня сапери здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Мета – знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.