Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА у Telegram.
20 січня ДСНС Київської області отримала інформацію про утворення льодового затору на річці Десна поблизу села Зазим’я Броварського району.
Внаслідок чого спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни. Крім того, рятувальники зафіксували підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах.
За словами пресслужби КОВА, для ліквідації затору розгорнуто штаб та проводиться моніторинг акваторії Десни.
У повідомленні нагадали, що в ніч з 20 на 21 січня сапери здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Мета – знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.
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