На дев'яти пляжах Одеси радять не купатися: список

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
“ДУ “Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” проведено лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 6 липня 2020 року в усіх визначених контрольних точках Одеси. За результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам в усіх точках”, – йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим відпочивальникам не рекомендується користуватися такими пляжами:
– “Лузанівка”;
– “Молода Гвардія”;
– “Ланжерон”;
– “Відрада”;
– “Дельфін”;
– “Аркадія”;
– 10 станція Великого Фонтану;
– 13 станція Великого Фонтану;
– 16 станція Великого Фонтану.
- Раніше повідомлялося, що на всіх пляжах Києва не рекомендовано купатися.