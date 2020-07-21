На дев'яти пляжах Одеси радять не купатися: список

Морська вода на дев'яти пляжах Одеси не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками, тому купатися там не рекомендують.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

“ДУ “Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” проведено лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 6 липня 2020 року в усіх визначених контрольних точках Одеси. За результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам в усіх точках”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим відпочивальникам не рекомендується користуватися такими пляжами:

– “Лузанівка”;

– “Молода Гвардія”;

– “Ланжерон”;

– “Відрада”;

– “Дельфін”;

– “Аркадія”;

– 10 станція Великого Фонтану;

– 13 станція Великого Фонтану;

– 16 станція Великого Фонтану.