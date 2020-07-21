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На дев'яти пляжах Одеси радять не купатися: список

Морська вода на дев'яти пляжах Одеси не відповідає санітарно-мікробіологічними показниками, тому купатися там не рекомендують.

Вівторок, 21 липня 2020, 12:02

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

“ДУ “Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” проведено лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 6 липня 2020 року в усіх визначених контрольних точках Одеси. За результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам в усіх точках”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим відпочивальникам не рекомендується користуватися такими пляжами:

– “Лузанівка”;

– “Молода Гвардія”;

– “Ланжерон”;

– “Відрада”;

– “Дельфін”;

– “Аркадія”;

– 10 станція Великого Фонтану;

– 13 станція Великого Фонтану;

– 16 станція Великого Фонтану.

  • Раніше повідомлялося, що на всіх пляжах Києва не рекомендовано купатися.
Теги: Одеса, пляж, список

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