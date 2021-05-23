Про це інформує американський телеканал CNN. Відповідне оголошення також зроблено в Twitter Disney+.

Комедійна стрічка називатиметься “Hocus Pocus 2” (“Фокус-покус 2”).

Як і в першій частині, головні ролі сестер-відьом Сандерсон у сиквелі зіграють: Бетт Мідлер, Сара Джессіка Паркер та Кеті Наджимі.

Перша стрічка “Фокус-покус” вийшла в 1993 році.

За сюжетом на Гелловін 1693 року сестри Сандерсон – Вініфред, Мері та Сара – заманили в свою хатину маленьку Емілі Бінкс, щоб випити її життя і стати молодими. Її брата Текера, котрий намагався врятувати сестру, вони перетворили на чорного кота. Але місцеві жителі схопили відьом і повісили їх. Однак Вініфред перед стратою вимовила закляття-пророцтво, згідно з яким, якщо в ніч на Гелловін в їхньому будинку буде запалено свічку з чорним полум’ям, то відьми встануть з могил і з’їдять всіх дітей в місті, щоб стати вічно молодими.

Минуло 300 років, будинок сестер Сандерсон став музеєм, в якому все залишилося, як при їхньому життя, зокрема і свічка. У місто переїжджає сім’я Деннісон, один із членів якої запалює свічку й повертає відьом до життя. У сестер Сандерсон є час лише до світанку, щоб втілити в життя свої злі наміри й при цьому звикати до нових реалій. Проте відьми забули про свого хитрого противника – чорного кота.

У сиквелі стрічки – “Hocus Pocus 2” – три молоді жінки випадково повернуть сестер Сандерсон до сучасного Салема і мусять зрозуміти, як зупинити відьом від руйнування світу.

Режисером нового фільму стане Енн Флетчер, яка вже пообіцяла щось дуже веселе, інформує видання The Hollywood Reporter. Флетчер зазначила, що стрічка сподобається як тим, хто виріс на першій частині, так і новому поколінню глядачів.

Фільм “Фокус-покус 2” повинен вийти на Disney+ у 2022 році.

Вперше про плани зняти сиквел повідомлялося ще в 2019 році.

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