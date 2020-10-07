На дні Аванчинської бухти, неподалік від узбережжя Камчатки, загинули близько 95% морських мешканців.

Про це повідомляє прес-служба уряду Камчатського краю.

Це сталося внаслідок забруднення вод Тихого океану.

Фахівці спустилися на дно бухти на глибину 10-15 метрів. Вони встановили, що там масово загинули морські організми.

Науковий співробітник Кроноцького заповідника і Тихоокеанського інституту географії Іван Уастов повідомив, що в бухті збереглися ще окремі великі риби, креветки, краби, але в малій кількості.

Занурення відбулося в районі острова Старічкова.

На дні бухти дослідники виявили масові останки мертвого бентосу, тобто морських організмів, що мешкають в грунті дна.

У фотографа, який спускався на дно бухти, стався опік слизової.

За словами учасників експедиції, масштаб лиха в перспективі буде тільки збільшуватися.

До слова, в Камчатському краї (Росія) з початку вересня фіксують численні отруєння після контакту з океаном. Деякі місцеві жителі скаржилися на опік слизової оболонки після прогулянки по узбережжю. Але місцева влада заявляє, що така інформація не відповідає дійсності.