Неподалік від американського містечка Делі на дні річки Огайо знайшли автомобіль особи, яку вважали зниклою безвісти впродовж 20 років. Поліція розшукувала жінку та її двох дітей з 2002 року.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про зникнення 26-річної Стефані Ван Нгує та її двох дітей, 4-річної Крістіни та 3-річного Джона, стало відомо у 2002 році. Тоді поліція Делі кілька тижнів марно шукала родину.

Все, що було відомо — Нгує спільно з дітьми поїхала з дому зеленим автомобілем Nissan Pathfinder 1997 року. Вдома жінка залишила записку, що їде до річки. Але відтоді жодних повідомлень від неї не надходило, а пошуки виявилися марними.

У 2021 році поліція відновила справу та спробувала знайти автомобіль за допомогою новітніх гідроакустичних технологій.

Протягом шести місяців поліціянти проводили скринінг річки, шукаючи будь-які натяки на те, що там може бути автівка. Минулого тижня їм вдалося знайти “три унікальних об’єкти”.

13 жовтня на дні річки вдалося знайти автомобіль, але він був не на території містечка Делі. Його ніби віднесло течією на 24 милі далі, у сусідній штат. Тепер поліція має встановити, чи були в автомобілі Нгує з дітьми.