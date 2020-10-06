За даними Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CISRO), на дні Світового океану може бути більше 14 мільйонів метричних тонн мікропластика. Ще частина - на поверхні.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Поклади пластика на дні – це в 30 разів більше тієї кількості, яка, як вважається, плаває на поверхні вод Світового океану.

Результати дослідження опублікували в науковому виданні Frontiers in Marine Science. Це перша глобальна оцінка кількості мікропластика на дні океану. До уваги бралися шматки пластика розміром менше 5 міліметрів.

Зразки пластика з дна океану збирали за допомогою роботизованого підводного човна. До уваги брали зразки глибоководних відкладень на глибині до 3000 метрів з шести місць в Великій Австралійській затоці, на відстані до 380 кілометрів від узбережжя Південної Австралії.

Всього було відібрано 51 пробу. Їх аналіз показав, що на грам осаду в середньому припадає 1,26 шматка мікропластика.

Джастін Баретт з CISRO пояснив, що пластик, який потрапляє в океан, псується і руйнується, перетворюючись в мікропластик, який осідає на дні океану.

Ще один представник дослідницької групи, доктор Денис Хардесті пояснив, що пластик на океанському дні – це лише незначна частина всього пластика, який виявляється в океані. Він зазначив, що найбільша частина залишається в прибережних районах.

У CISRO зазначили, що саме пластикове сміття залишається “однією з основних екологічних проблем цього покоління”. Вони вважають, що з роками проблема буде тільки погіршуватися.