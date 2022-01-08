У Кривому Розі два хлопчики 12-ти та 13-ти років прогулювалися по льоду на затоці р. Саксагань й провалилися. Їх врятували люди, які на той час проходили неподалік. Дітей відправили у лікарню.

Про це повідомляє ДСНС.

Діти відійшли по кризі на відстань 4 м від берега та провалилися у воду. Хлопчиків витягли на берег 14-річний підліток та випадковий перехожий. Рятівники викликали Службу порятунку та швидку.

“Дітей у задовільному стані було направлено до дитячої міської лікарні № 4 м. Кривий Ріг”, – повідомили у ДСНС.

Рятувальники кажуть, що через нестабільну температуру водойми то покриваються льодом, то починають танути. Дуже небезпено ходити по такому льоду, тим паче – рибалити.

Так, на Прикарпатті ледь не загинув рибалка, коли провалився під кригу на міському озері у Снятині Коломийського району.

Як повідомили у ДСНС, неподалік озера знаходились місцеві мешканці, котрі, почувши крики чоловіка, кинулись на допомогу. Чоловік провалився під лід на відстані близько 20-25 м від берега. Люди за допомогою мотузки витягли його на берег.

У ДСНС просять взяти до уваги кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка:

– виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;

– забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

– переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;

– забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;

– забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;

– не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;

– не вживайте спиртні напої біля водойм;

– пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Якщо сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, необхідно зателефонувати до Служби порятунку за номером 101.