Про це повідомляє ДСНС.
Діти відійшли по кризі на відстань 4 м від берега та провалилися у воду. Хлопчиків витягли на берег 14-річний підліток та випадковий перехожий. Рятівники викликали Службу порятунку та швидку.
“Дітей у задовільному стані було направлено до дитячої міської лікарні № 4 м. Кривий Ріг”, – повідомили у ДСНС.
Рятувальники кажуть, що через нестабільну температуру водойми то покриваються льодом, то починають танути. Дуже небезпено ходити по такому льоду, тим паче – рибалити.
Так, на Прикарпатті ледь не загинув рибалка, коли провалився під кригу на міському озері у Снятині Коломийського району.
Як повідомили у ДСНС, неподалік озера знаходились місцеві мешканці, котрі, почувши крики чоловіка, кинулись на допомогу. Чоловік провалився під лід на відстані близько 20-25 м від берега. Люди за допомогою мотузки витягли його на берег.
У ДСНС просять взяти до уваги кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка:
– виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
– забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
– переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
– забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
– забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
– не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
– не вживайте спиртні напої біля водойм;
– пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.
Якщо сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, необхідно зателефонувати до Служби порятунку за номером 101.
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