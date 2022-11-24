Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, протягом ночі і станом на зараз у регіоні працювали всі служби.
Зокрема вдалось завершити рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі, де рятувальники підняли на поверхню близько 3000 гірників, які застрягли у шахтах внаслідок знеструмлення.
Енергетики продовжують відновлювати живлення. Станом на ранок до 50% споживачів області з електрикою.
“Та ситуація у енергетиці складна. Тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу”, – попередив Резніченко.
Він також повідомив, що вночі росіяни знову обстрілювали Нікопольський район. З важкої артилерії окупанти обстріляли Марганецьку громаду, випустивши понад 30 снарядів. Обійшлось без жертв.
- 24 листопада після масованих обстрілів України Кіровоградську та Вінницьку області заживили до електромережі.
- Після масованих ракетних обстрілів України, в Одесі повідомляють про відновлення електроживлення об’єктів критичної інфраструктури.
- Станом на ранок 24 листопада у Києві, після чергової масованої ракетної таки РФ на енергооб’єкти України, без електропостачання залишається 70% міста.