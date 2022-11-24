Станом на ранок 24 листопада, після чергової ракетної атаки РФ на енергооб'єкти України, у Дніпропетровській області електропостачання відновлювали для близько 50% споживачів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, протягом ночі і станом на зараз у регіоні працювали всі служби.

Зокрема вдалось завершити рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі, де рятувальники підняли на поверхню близько 3000 гірників, які застрягли у шахтах внаслідок знеструмлення.

Енергетики продовжують відновлювати живлення. Станом на ранок до 50% споживачів області з електрикою.

“Та ситуація у енергетиці складна. Тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу”, – попередив Резніченко.

Він також повідомив, що вночі росіяни знову обстрілювали Нікопольський район. З важкої артилерії окупанти обстріляли Марганецьку громаду, випустивши понад 30 снарядів. Обійшлось без жертв.