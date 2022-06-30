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29 червня

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На Дніпропетровщині окупанти знищили склад, у якому зберігалось 40 тонн зерна

Вранці, 30 червня, російські окупанти обстріляли населені пункти Криворізького району Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу було знищено склад, у якому зберігалось 40 тонн зерна.

Четвер, 30 червня 2022, 08:51
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Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це у Facebook написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, сьогодні на ранок росіяни декілька разів з різного озброєння обстріляли Зеленодольську громаду.

У Великій Костромці удар завдали по центру села: є руйнування.

У Зеленодольську окупанти поцілили у сільгосппідприємство, унаслідок чого знищили склад, де зберігалось 40 тонн зерна. Вибух від обстрілу спричинив пожежу.

За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

Теги: Валентин Резніченко, Війна в Україні, Дніпропетровська область, злочини росіян, обстріли міст, зерно

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