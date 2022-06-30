На Дніпропетровщині окупанти знищили склад, у якому зберігалось 40 тонн зерна

Про це у Facebook написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, сьогодні на ранок росіяни декілька разів з різного озброєння обстріляли Зеленодольську громаду.
У Великій Костромці удар завдали по центру села: є руйнування.
У Зеленодольську окупанти поцілили у сільгосппідприємство, унаслідок чого знищили склад, де зберігалось 40 тонн зерна. Вибух від обстрілу спричинив пожежу.
За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.
- Нагадаємо, 28 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Одна з ракет влучила у СТО, під завалами якого знайшли тіла двох загиблих.