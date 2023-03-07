Контррозвідка Служби безпеки України викрила російського інформатора, який передавав окупантам координати та наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровської області.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Поплічником РФ виявився мешканець Новомосковська, який збирав для російської спецслужби інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Крім того, він передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей.

При цьому у так званих “звітах” змінював їхні назви і позначав як військові об’єкти. Отримані відомості потрібні були росіянам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах.

У відомстві розповіли, що за виконану роботу РФ обіцяла своєму поплічнику гроші та “посаду” у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону.

Контррозвідники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожого інформатора і затримали його у власному помешканні. За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Надалі фігурант передавав ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з російськими загарбниками. Також у фігуранта вилучено російську символіку.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.