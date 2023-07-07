Цієї ночі, 7 липня, російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Низку ворожих БпЛА було збито над Дніпропетровщиною, однак унаслідок падіння уламків загинули цивільні.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

За його інформацією, уночі окупанти атакували область ударними дронами-камікадзе.

Захисники з ПвК “Схід” збили 6 ворожих БпЛА над Дніпропетровщиною, проте уламки одного збитого дрона впали на авто, яку рухалось трасою. Як наслідок – загинуло двоє чоловіків.

Також внаслідок падіння дронів зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили.

Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Вогонь охопив понад 100 кв.м та сягав 4 метри у висоту. Рятувальники вже приборкали полум’я, обійшлось без постраждалих.