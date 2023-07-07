Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
За його інформацією, уночі окупанти атакували область ударними дронами-камікадзе.
Захисники з ПвК “Схід” збили 6 ворожих БпЛА над Дніпропетровщиною, проте уламки одного збитого дрона впали на авто, яку рухалось трасою. Як наслідок – загинуло двоє чоловіків.
Також внаслідок падіння дронів зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили.
Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Вогонь охопив понад 100 кв.м та сягав 4 метри у висоту. Рятувальники вже приборкали полум’я, обійшлось без постраждалих.
- Вночі 7 липня російські окупаційні війська атакували Україну ударними БпЛА. Загалом було випущено 18 дронів-камікадзе, з яких більшість вдалось збити.