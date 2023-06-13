У Дніпропетровській області під час нічного ракетного обстрілу були пошкоджені мережі обленерго. Станом на ранок 13 червня відключеними залишаються близько 6 тисяч споживачів.

Джерело: “Укренерго”.

Зокрема, є нові пошкодження на Донеччині, Сумщини, Харківщини та Чернігівщини.

Станом на 13 червня обсягів електроенергії, виробленої українськими електростанціями всіх видів, достатньо для покриття потреб споживачів. Проте гідроелектростанції все ще працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

Рівень води в затоплених районах поступово знижується, але доступ ремонтних бригад до мереж все ще дуже обмежений. В Херсонській області станом на ранок залишаються знеструмленими понад 40 тисяч споживачів, у Миколаївській області понад 2 тисячі.

Також триває літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових та атомних електростанцій.

У Донецькій області за добу бригади обленерго відновили енергопостачання понад 7 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Відновлено енергопостачання понад 1 тис. на Сумщині.

12 червня для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії використовувалась аварійна допомога з Румунії та Польщі. Загальний обсяг допомоги склав 1600 МВт-год.

На сьогодні заплановано імпорт зі Словаччини 10-50 МВт. У вечірні години імпорт та експорт відсутні.