Внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині у лікарні загинув чоловік, який отримав тяжкі поранення. Водночас саме місто потерпає від обстрілів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень — під час ворожого обстрілу Нікополя. Сам Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни тричі накривали Нікополь з “Градів” та важкої артилерії. За словами Резніченко, ворог спрямував туди щонайменше 30 снарядів.

У місті пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об’єкт соціальної інфраструктури й лінії електропередач: “Люди під час ударів не постраждали”, — додав голова ОВА.

Також він зауважив, що в інших районах ніч пройшла під звуки сирени, та без надзвичайних ситуацій.