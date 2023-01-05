Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень — під час ворожого обстрілу Нікополя. Сам Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, росіяни тричі накривали Нікополь з “Градів” та важкої артилерії. За словами Резніченко, ворог спрямував туди щонайменше 30 снарядів.
У місті пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об’єкт соціальної інфраструктури й лінії електропередач: “Люди під час ударів не постраждали”, — додав голова ОВА.
Також він зауважив, що в інших районах ніч пройшла під звуки сирени, та без надзвичайних ситуацій.
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