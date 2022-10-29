Співробітники Служби безпеки України викрили агента РФ, який шпигував за позиціями HIMARS і далекобійних гаубиць М777 на південному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідка затримала ще одного російського агента під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровської області. Він збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Серед основних його завдань також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту.

Крім того, колаборант коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, та інформував окупантів про наслідки повітряних атак.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення Росії завербували представники спецслужб РФ.

Також було встановлено, що російські окупанти залучили зрадника до конфіденційного співробітництва через соціальні мережі, де він неодноразово публікував позиції українських військ.

На виконання ворожих завдань щодо проведення розвідувально-підривної діяльності російський агент їздив по території району та приховано спостерігав за об’єктами.

Зібрану інформацію колаборант передавав загарбникам через анонімні месенджери у вигляді фото з прив’язкою до місцевості й детальним описом.

Під час обшуків за місцем проживання російського агента правоохоронці виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами законспірованого листування з московським «куратором».

Зараз тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності організаторів злочинної діяльності, які перебувають на тимчасово окупованій території України.