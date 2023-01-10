Служба безпеки України у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і "полював" за місцевими системами ППО.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Затриманим виявився агент Головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

Затриманий працював у місцевій фармацевтичній компанії. Він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил України.

Перш за все затриманий намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ.

Також чоловік передавав російським окупантам локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення.

Встановлено, що ворожий агент “звітував” співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС.

Затримали російського агента на спробі збору розвідувальної інформації про українські об’єкти.

Отримані відомості затриманий передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби.

На даний час слідчі СБУ повідомили зраднику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.