Поліціянти повідомили про підозру заступниці міського голови у Дніпропетровській області, яка вимагала хабар за оренду приміщення під волонтерський пункт.

Джерело: Нацполіція

Заступницю міського голови – начальницю управління – затримали оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі відділу поліції №5 під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі 12 000 гривень.

Загалом затримана вимагала 20 000 гривень за укладання договору оренди приміщення для створення в ньому волонтерського пункту у якому представники благодійного фонду планували організувати в пункті видачу гуманітарної допомоги для переселенців.

За фактом вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди поліцейські повідомили жінці про підозру (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 170 тис. грн застави.