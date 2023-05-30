Джерело: Нацполіція
Заступницю міського голови – начальницю управління – затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області, слідчі відділу поліції №5 під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі 12 000 гривень.
Загалом затримана вимагала 20 000 гривень за укладання договору оренди приміщення для створення в ньому волонтерського пункту, в якому представники благодійного фонду планували організувати пункт видачі гуманітарної допомоги для переселенців.
За фактом вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди поліцейські повідомили жінці про підозру (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 170 тис. грн застави.
- Вищий антикорупційний суд призначив 10 років ув’язнення колишній судді Кіровського районного суду міста Дніпра, яка вимагала хабар у розмірі 30 тисяч доларів.