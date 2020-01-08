Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки.

“До передових підрозділів 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалась під керівництвом російських кадрових офіцерів наприкінці грудня 2019 року”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що командування російських окупаційних військ попри офіційні заяви про припинення вогню продовжує підготовку заходів з дестабілізації обстановки на лінії зіткнення.

Зокрема, впродовж Новорічних та Різдвяних свят окупанти на передових позиціях облаштовували вогневі точки для провокування відкриття вогню та нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил.

Крім того, розвідувальні групи противника здійснювали активний пошук уразливих місць в обороні підрозділів Об’єднаних сил та потенційних цілей для снайперів.