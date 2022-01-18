Станом на 18 січня на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях помітили підвищену активність підконтрольних Росії бойовиків. Терористи проводять на полігонах збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Командування збройних сил Російської Федерації нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у двох з’єднаннях і частинах. Йдеться про так звані 1-й (Донецьк) та 2-й (Луганськ) армійські корпуси оперативного угруповання російських окупаційних військ. Збори активізувалися з початку тижня.

Також окупаційні адміністрації із залученням бойовиків проводять активні агітаційні заходи серед місцевого населення. Окупанти спонукають людей до контактної військової служби.