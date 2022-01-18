Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Командування збройних сил Російської Федерації нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у двох з’єднаннях і частинах. Йдеться про так звані 1-й (Донецьк) та 2-й (Луганськ) армійські корпуси оперативного угруповання російських окупаційних військ. Збори активізувалися з початку тижня.
Також окупаційні адміністрації із залученням бойовиків проводять активні агітаційні заходи серед місцевого населення. Окупанти спонукають людей до контактної військової служби.
- Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) вивчає ситуацію в окупованій на Донбасі Горлівці. Річ у тім, що вони перевіряють інформація про ймовірний витік аміаку на заводі.
- Також Велика Британія розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей у відповідь на загрозливу поведінку Російської Федерації.
- Крім цього, Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно отримати дозволи від країн-виробників.
- Глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.