На Донбасі бойовики п’ять разів відкривали вогонь: поранено українського військового

Російсько-окупаційні війська порушували режим припинення вогню п'ять разів. Внаслідок обстрілів позицій Збройних сил України (ЗСУ) постраждав один український військовослужбовець, якого шпиталізували.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил (ООС).

Бойовики підконтрольні Російській Федерації двічі вели вогонь поблизу населеного пункту Піски. Бойовики продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), відкривши вогонь по позиціях ЗСУ біля Південного, Водяного та Невельського.

Потерпілого військовослужбовця доставили до лікувального закладу. Його стан здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Сьогодні станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Воїни ЗСУ контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Зазначимо, що минулого дня бойовики РФ теж поранили українського захисника. Стан постраждалого, за словами лікарів, задовільний. Постраждалий перебуває у медичному закладі.