ЗеПорушення

54

Всього порушень

74

Днів без порушень
11:34 Поїхав у Житомир по паспорт: Кузьміних не прийшов до суду, де йому обирають запобіжний захід
11:29 На Донбасі бойовики п’ять разів відкривали вогонь: поранено українського військового
11:05 Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України
10:18 Уряд Нової Зеландії рекомендує своїм громадянам покинути Україну
10:17 Велика Британія розглядає можливість посилення військової присутності в Східній Європі
08:21 Макрон після переговорів з Путіним: «Найближчі дні будуть вирішальними»
07:58 8 лютого 2022 року: яке сьогодні свято, прикмети, традиції
07:20 Хмарно і з мокрим снігом: якою буде погода 8 лютого
01:08 Якби всі були веганами, знадобилася б лише чверть сільськогосподарських угідь – The Economist
00:51 За 2021 рік зросли обсяги касових оборотів банків — Нацбанк
00:43 Словаччина готова «практично» допомагати Україні – Ярослав Над

07 лютого

23:35 З акторами «Ейфорії» та «Людини-павука»: в Україні зняли рекламу парфумів Hugo Boss
23:01 Держсекретар США вважає, що Україна готова надати “особливий статус” Донбасу
22:32 «Безпека України – безпека усієї Європи» – глава МЗС Австрії
22:00 Компанія «Nike» судиться з реселл-платформою «StockX» через продаж NFT-кросівок
21:29 В Україні розпочато модернізацію станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга» – Міноборони
20:47 Тисяча за вакцинацію: уряд планує дозволити витрачати кошти на оплату комунальних послуг
20:08 Джаред Лето, Меган Фокс, Бен Аффлек: оголошено номінантів на антипремію «Золота малина»
19:06 В Україні скоротили термін самоізоляції для інфікованих COVID-19
18:54 У Києві напали на помічника генпрокурорки Венедіктової — Нацполіція
18:39 Президент Польщі пропонує запросити Україну на зустріч перед самітом НАТО
18:33 Війна на Донбасі: бойовики поранили українського військового
18:04 «Ми серйозно схвильовані»: прем’єр Австралії закликав громадян негайно покинути Україну
17:49 В Ізраїлі створили імплантат, який може допомогти ходити паралізованим людям
17:17 «На карту поставлено мир у Європі», – глава МЗС Німеччини вдруге відвідає Україну
16:43 У Лівії знайшли велику партію марихуани із зображенням Путіна
16:24 До 60 тисяч за добу: у МОЗ розповіли, коли в Україні очікується зростання інфікувань COVID-19
15:47 Президент Франції Макрон відвідає Україну 8 лютого — Єлисейський палац
15:42 Генсек НАТО обговорив с президентом Туреччини ситуацію довкола України
15:14 Hubble сфотографував дві інтерактивні галактики, які знаходяться у сузір’ї Андромеда
14:51 В Україні введуть кримінальну відповідальність за незаконне будівництво
13:57 Українські партнери надали понад 1000 тонн зброї та боєприпасів — Кулеба

На Донбасі бойовики п’ять разів відкривали вогонь: поранено українського військового

Російсько-окупаційні війська порушували режим припинення вогню п'ять разів. Внаслідок обстрілів позицій Збройних сил України (ЗСУ) постраждав один український військовослужбовець, якого шпиталізували.

Вівторок, 8 лютого 2022, 11:29
Підтримати

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил (ООС).

Бойовики підконтрольні Російській Федерації двічі вели вогонь поблизу населеного пункту Піски. Бойовики продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), відкривши вогонь по позиціях ЗСУ біля Південного, Водяного та Невельського.

Потерпілого військовослужбовця доставили до лікувального закладу. Його стан здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Сьогодні станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Воїни ЗСУ контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Зазначимо, що минулого дня бойовики РФ теж поранили українського захисника. Стан постраждалого, за словами лікарів, задовільний. Постраждалий перебуває у медичному закладі.

Теги: бойовики на Донбасі, війна з Росією, Війна на Донбасі, війна на Сході, збройна агресія, Збройні сили України, ЗСУ, обстріли бойовиків, поранений

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook