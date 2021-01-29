У п’ятницю, 29 січня, бойовики вкотре здійснили збройну провокацію та порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у штабі ООС.

Зазначається, що опівдні ворог застосував безпілотний літальний апарат, схожий на квадрокоптер. За допомогою нього бойовики скинули над позиціями Збройних сил України постріл ВОГ-17 у районі населеного пункту Водяне.

“Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисників задовільний”, – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що бойовики вкотре продемонстрували не бажання дотримуватися мирних домовленостей.

Нагадаємо, що 25 січня, важке поранення отримав український захисник в районі Золотого. Наступного дня, 26 січня, окупанти поранили ще одного бійця.