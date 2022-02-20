Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об’єднаних сил (ООС) у Facebook.
Російські незаконні формування здійснили 31 із 35 порушень режиму тиші із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Більша частина обстрілів велася з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також артилерії калібру 122 мм та 152 мм. Зокрема їх здійснювали за допомогою автоматичних станкових гранатометів різних систем, озброєння бойової машини піхоти і стрілецької зброї.
Обстріли зафіксували у Красногорівці, Авдіївці, Старогнатівці, Новогнатівці, Луганському. Також їх здійснювали у населених пунктах Золоте, Опитне, Піски, Щастя, Артема, а також у Новотошківському, Тарамчуку, Маломихайлівському та Світлодарську.
“В результаті обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення і знаходиться в лікувальному закладі”, – йдеться в повідомленні.
Стан українського воїна оцінили як середньої тяжкості. Збройні сили України контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Криміногенна ситуація в зоні ООС оцінюється як стабільна.
- Нагадаємо, з боку російських найманців у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил тривають систематичні порушення режиму припинення вогню. Окрім розміщення військової техніки з порушеннями мирних договорів, через постійні обстріли з боку бойовиків довелося закрити КПВВ “Щастя”.
- Упродовж 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 66 порушень режиму тиші.
- 18 лютого слідчий комітет РФ заявив, що Збройні сили Україні жорстоко поводяться з цивільним населенням на Донбасі, використавши летальну зброю. Зокрема проти України відкрито кримінальну справу.
- На окупованих територіях так званих ЛНР і ДНР запроваджено загальну мобілізацію та заборону на виїзд чоловікам, вік яких дає змогу брати участь у військових діях.
- Нагадаємо, що підтримувані Росією бойовики 17 лютого оголосили про раптову евакуацію на Сході України. Таку дію, на думку Заходу, Москва планує використати, аби виправдати повномасштабне вторгнення в Україну.
- Як виявилося, “евакуйовані” жінки, діти та особи похилого віку з самопроголошеної терористичної організації “ДНР” у ніч під час евакуації пробули в холодних автобусах без їжі.