Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об’єднаних сил (ООС) у Facebook.

Російські незаконні формування здійснили 31 із 35 порушень режиму тиші із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Більша частина обстрілів велася з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також артилерії калібру 122 мм та 152 мм. Зокрема їх здійснювали за допомогою автоматичних станкових гранатометів різних систем, озброєння бойової машини піхоти і стрілецької зброї.

Обстріли зафіксували у Красногорівці, Авдіївці, Старогнатівці, Новогнатівці, Луганському. Також їх здійснювали у населених пунктах Золоте, Опитне, Піски, Щастя, Артема, а також у Новотошківському, Тарамчуку, Маломихайлівському та Світлодарську.