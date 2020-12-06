Президент Володимир Зеленський відзвітував, що за понад 130 днів перемир'я на Донбасі бойові втрати скоротилися в 10 разів.

Про це він повідомив під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України.

“Сьогодні 133-й день, як оголошено припинення вогню на Донбасі, триває найтриваліше з початку війни перемир’я, кількість обстрілів зменшилася в п’ять разів, бойові втрати серед військових зменшилися в десять разів, поранень менше в десять разів”, – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, в цей же період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один український військовий.