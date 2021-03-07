За минулу добу, 6 березня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє штаб ООС.

“Поблизу Водяного, що на Приазов’ї та населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, неподалік, населених пунктів Піски, Мар’їнка та Павлопіль окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку бойовиків Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

Останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку бойовиків. Зокрема, 3 березня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню. Одного українського військового поранено.

1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їхній автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.