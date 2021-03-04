Про це повідомляє штаб ООС.
Проросійські бойовики знову відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем недалеко від населеного пункту Водяне на Приазов’ї. З станкових протитанкових гранатометів вони зробили кілька неприцільних пострілів у бік українських позицій близько Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам’янки українських захисників обстріляли зі стрілецької зброї.
Повідомляється також, що один український військовий поранений.
“Неподалік населеного пункту Причепилівка, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції наших захисників застосувавши підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу, кульове поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України”, – йдеться у повідомленні.
Бійця доправили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.
Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.
- Раніше повідомлялося, що 1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їхній автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.