За добу, 3 березня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню. Одного українського військового поранено.

Про це повідомляє штаб ООС.

Проросійські бойовики знову відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем недалеко від населеного пункту Водяне на Приазов’ї. З станкових протитанкових гранатометів вони зробили кілька неприцільних пострілів у бік українських позицій близько Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам’янки українських захисників обстріляли зі стрілецької зброї.

Повідомляється також, що один український військовий поранений.

“Неподалік населеного пункту Причепилівка, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції наших захисників застосувавши підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу, кульове поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України”, – йдеться у повідомленні.

Бійця доправили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.