З початку доби, 3 листопада, проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, одного українського бійця поранено.

Про це повідомляє штаб ООС.

“Від початку поточної доби, 3 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню із боку російсько-окупаційних військ. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік населеного пункту Новолуганського, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета. Окрім того, ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне”, – йдеться у повідомленні.

Також внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення, зараз він у стані середньої тяжкості.