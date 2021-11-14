Про це заявили у штабі операції Об’єднаних сил.
Від початку доби бойовики один раз відкривали вогонь. Під Невельським використали міномети калібру 120 мм.
Унаслідок обстрілу водій-санітар дістав поранення. Пошкоджені два санітарні автомобілі. Військовому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Він у важкому стані.
У штабі зазначають, що відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити бойовиків припинити обстріл.
Минулої доби поблизу Старогнатівки один український воїн отримав поранення, його госпіталізували. Стан – задовільний.
- У п’ятницю, 11 листопада, на Донбасі двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.
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