Уночі 14 листопада бойовики на Донбасі під Невельським обстріляли санітарні машини Збройних сил України, у результаті чого важкі поранення отримав один із водіїв.

Про це заявили у штабі операції Об’єднаних сил.

Від початку доби бойовики один раз відкривали вогонь. Під Невельським використали міномети калібру 120 мм.

Унаслідок обстрілу водій-санітар дістав поранення. Пошкоджені два санітарні автомобілі. Військовому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Він у важкому стані.

У штабі зазначають, що відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити бойовиків припинити обстріл.

Минулої доби поблизу Старогнатівки один український воїн отримав поранення, його госпіталізували. Стан – задовільний.